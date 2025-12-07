«И вы теперь глупо улыбаетесь?» Ферстаппен жёстко ответил на вопрос про аварию в Испании

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен в очередной раз прокомментировал предположение журналистов, что для пятого чемпионского титула в сезоне-2025 ему не хватило очков, потерянных на Гран-при Испании. Тогда Ферстаппен врезался в «Мерседес» Джорджа Расселла и вместо пятого места занял в гонке только 10-е.

«Вы забываете всё остальное, что происходило в этом сезоне. Единственная вещь, которую вы упоминаете, — Барселона. Я знал, что к этому придёт. И вы теперь глупо мне улыбаетесь? Не знаю. Это же часть гонок. Ты живёшь и учишься. Чемпионство выигрывается за 24 этапа. У меня во второй половине сезона тоже было много ранних рождественских подарков — про это тоже можно задать вопрос», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.