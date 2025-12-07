Скидки
Ландо Норрис — о чемпионстве Формулы-1: ненавидел бы этот день, если бы облажался

Ландо Норрис — о чемпионстве Формулы-1: ненавидел бы этот день, если бы облажался
Комментарии

Британский гонщик и новоиспечённый чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») рассказал о своей мечте завоевать титул в «Королевских гонках».

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

«Дело не только в этом году или последних семи-восьми годах, что я в «Макларене», а в последних 16-17 годах моей жизни, которые я провёл, преследуя эту мечту. Сегодня мы все сделали это, так что я очень счастлив.

Мои лучшие выступления в этом сезоне пришлись на моменты, когда они были нужнее всего. Когда я был в роли догоняющего — тогда я показывал максимум и раскрывался больше всего. Мне удалось создать нужный разрыв, чтобы выступить так, как было нужно сегодня. Я горжусь этим. Здесь вся моя семья, моя девушка, много людей. Я бы ненавидел этот день, если бы облажался. Мои мама и папа позволили мне осуществить эту мечту, и я должен разделить успех с ними», — приводит слова Норриса издание Sky Sports.

Комментарии
