Ландо Норрис — о чемпионстве Формулы-1: ненавидел бы этот день, если бы облажался

Британский гонщик и новоиспечённый чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») рассказал о своей мечте завоевать титул в «Королевских гонках».

«Дело не только в этом году или последних семи-восьми годах, что я в «Макларене», а в последних 16-17 годах моей жизни, которые я провёл, преследуя эту мечту. Сегодня мы все сделали это, так что я очень счастлив.

Мои лучшие выступления в этом сезоне пришлись на моменты, когда они были нужнее всего. Когда я был в роли догоняющего — тогда я показывал максимум и раскрывался больше всего. Мне удалось создать нужный разрыв, чтобы выступить так, как было нужно сегодня. Я горжусь этим. Здесь вся моя семья, моя девушка, много людей. Я бы ненавидел этот день, если бы облажался. Мои мама и папа позволили мне осуществить эту мечту, и я должен разделить успех с ними», — приводит слова Норриса издание Sky Sports.