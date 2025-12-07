Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Норрис скопировал нашу тактику». Леклер — о темпе «Феррари» и шансах на подиум в Абу-Даби

«Норрис скопировал нашу тактику». Леклер — о темпе «Феррари» и шансах на подиум в Абу-Даби
Комментарии

28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари», высказался о темпе болида SF-25 после того, как занял четвёртое место на финальном этапе Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при Абу-Даби.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

«Я не ожидал, что буду так быстр. У нас была та же скорость, что и у машин перед нами, по крайней мере, на какое-то время. Я попытался создать некоторое давление с помощью двух пит-стопов. Но Ландо скопировал нашу тактику, так что это вышло не так интересно. Я просто хотел попробовать что-то другое», — приводит слова Леклера Motorsport-Magazin.

Шарль закончил сезон на пятом месте в личном зачёте, набрав 242 очка.

Материалы по теме
Льюис Хэмилтон — первый новичок «Феррари» за 44 года, не попавший на подиум за сезон
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android