«Норрис скопировал нашу тактику». Леклер — о темпе «Феррари» и шансах на подиум в Абу-Даби

28-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари», высказался о темпе болида SF-25 после того, как занял четвёртое место на финальном этапе Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при Абу-Даби.

«Я не ожидал, что буду так быстр. У нас была та же скорость, что и у машин перед нами, по крайней мере, на какое-то время. Я попытался создать некоторое давление с помощью двух пит-стопов. Но Ландо скопировал нашу тактику, так что это вышло не так интересно. Я просто хотел попробовать что-то другое», — приводит слова Леклера Motorsport-Magazin.

Шарль закончил сезон на пятом месте в личном зачёте, набрав 242 очка.