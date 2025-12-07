Скидки
Оскар Пиастри прокомментировал неудачу в борьбе за звание чемпиона мира

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал окончание сезона Формулы-1 на третьем месте с отставанием в 13 очков от Ландо Норриса.

«Я сделал всё, что мог. Мы попробовали поиграть со стратегией, попробовали абсолютно всё, чтобы выиграть гонку и дать себе наилучший шанс на победу в чемпионате. Но в итоге у нас просто не было нужного темпа. Я выложился по максимуму — о большем просить нельзя.

Даже то, что я дошёл до подобного момента, дарит хорошие ощущения. Были времена, когда я думал, что этого не случится. Но когда вещи складывались хорошо, то временами я чувствовал, что меня нельзя остановить. Я многому научился — например, как справляться со сложными моментами. Многое узнал о самом себе.

Прежде я уже участвовал в борьбе за титул в младших категориях, но в Ф-1 всё-таки всё более глобально. Я многому научился, и это лишь поможет мне двигаться вперёд», — приводит слова Пиастри RacingNews365.

