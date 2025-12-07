Хэмилтон: жду перерыва, просто отключиться, телефон отправится в чёртову корзину

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, что хочет как можно быстрее отправиться в отпуск после окончания нынешнего сезона Формулы-1. В нём семикратный чемпион мира впервые в карьере ни разу не поднялся на подиум.

«Сейчас я просто жду перерыва. Просто отключиться, ни с кем не говорить. Никто не сможет зимой добраться до меня. Со мной не будет телефона. Жду возможности отключиться от матрицы. У меня всегда с собой телефон, но в этот раз он отправится в чёртову корзину.

Не могу дождаться, когда избавлюсь ото всех этих дел. От фотосессий каждую неделю и всего такого. Жду, что однажды всего этого не будет», — приводит слова Хэмилтона PlanetF1.