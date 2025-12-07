Гоночный инженер Ферстаппена расплакался после поражения Макса в титульной борьбе Ф-1

Джанпьеро Ламбьязе, являющийся гоночным инженером четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл», эмоционально отреагировал на поражение нидерландца в личном зачёте после концовки гонки Гран-при Абу-Даби.

Фото: Кадр из трансляции

Утешить Ламбьязе подошёл советник по автоспорту австрийской команды Хельмут Марко, который в этот момент благодарил каждого человека на капитанском мостике.

Фото: Кадр из трансляции

Макс приехал в Абу-Даби, уступая лидеру чемпионата Ландо Норрису («Макларен») 12 очков. Для того чтобы стать чемпионом, ему было необходимо выиграть гонку и надеяться, что Норрис не попадёт в топ-3. Британец финишировал третьим и стал чемпионом.