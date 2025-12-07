Росберг: Норрис показывает свои слабые стороны — вот почему он самый популярный гонщик

Чемпион Формулы-1 Нико Росберг высказался о новом обладателе титула «Королевских гонок» Ландо Норрисе из «Макларена».
«Ландо показывает свои слабые стороны — он всегда открыт, искренен. Вот почему он самый популярный гонщик в мире, у него больше всего поклонников. Отличное завершение сезона. Он отключил социальные сети. Раньше он постоянно был в теме, а это съедает твою энергию. Он действительно внёс изменения в свой менталитет, подверг сомнению свой подход, улучшил ситуацию, и это проявилось на трассе.
В этом году он приложил блестящие усилия, чтобы найти в себе все эти улучшения. В этот уикенд он всё сделал идеально, что является отражением того Ландо, которого мы видели во второй половине сезона — улучшенного Ландо, который даже под самым безумным давлением был более уравновешенным и допускал меньше ошибок», — сказал Росберг в эфире Sky Sports.
- 7 декабря 2025
