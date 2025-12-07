Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Росберг: Норрис показывает свои слабые стороны — вот почему он самый популярный гонщик

Росберг: Норрис показывает свои слабые стороны — вот почему он самый популярный гонщик
Комментарии

Чемпион Формулы-1 Нико Росберг высказался о новом обладателе титула «Королевских гонок» Ландо Норрисе из «Макларена».

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

«Ландо показывает свои слабые стороны — он всегда открыт, искренен. Вот почему он самый популярный гонщик в мире, у него больше всего поклонников. Отличное завершение сезона. Он отключил социальные сети. Раньше он постоянно был в теме, а это съедает твою энергию. Он действительно внёс изменения в свой менталитет, подверг сомнению свой подход, улучшил ситуацию, и это проявилось на трассе.

В этом году он приложил блестящие усилия, чтобы найти в себе все эти улучшения. В этот уикенд он всё сделал идеально, что является отражением того Ландо, которого мы видели во второй половине сезона — улучшенного Ландо, который даже под самым безумным давлением был более уравновешенным и допускал меньше ошибок», — сказал Росберг в эфире Sky Sports.

Материалы по теме
«Макларен» снова великий, а Ферстаппен доказал, что он лучший. Итоги сезона Формулы-1
«Макларен» снова великий, а Ферстаппен доказал, что он лучший. Итоги сезона Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android