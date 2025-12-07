Марко ответил, почему «Ред Булл» не стал задерживать пелотон, подставляя Норриса под атаки

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал детали стратегии австрийской команды на финальный этап сезона-2025 Гран-при Абу-Даби, где Макс Ферстаппен мог взять свой пятый титул.
«Макс и оба «Макларена» доминировали в гонке, и наша надежда заключалась в том, что «Феррари» и «Мерседес» смогут вмешаться в борьбу за ведущие позиции, но, к сожалению, этого не произошло. Фактор, который решил сегодняшнюю гонку, — это то, что против двух «Макларенов» был только болид «Ред Булл».
Мы рассматривали возможность замедлиться и сблизить пелотон, но поскольку Пиастри стартовал на «харде», именно он больше всех получил бы от этого выгоды. А в случае появления сейфти-кара риск был бы ещё выше. В любом случае, учитывая темп Леклера и Расселла, это бы вообще ничего не изменило», — приводит слова Марко Sky Sport Germany.
