Авто Новости

Марко ответил, почему «Ред Булл» не стал задерживать пелотон, подставляя Норриса под атаки
Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал детали стратегии австрийской команды на финальный этап сезона-2025 Гран-при Абу-Даби, где Макс Ферстаппен мог взять свой пятый титул.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

«Макс и оба «Макларена» доминировали в гонке, и наша надежда заключалась в том, что «Феррари» и «Мерседес» смогут вмешаться в борьбу за ведущие позиции, но, к сожалению, этого не произошло. Фактор, который решил сегодняшнюю гонку, — это то, что против двух «Макларенов» был только болид «Ред Булл».

Мы рассматривали возможность замедлиться и сблизить пелотон, но поскольку Пиастри стартовал на «харде», именно он больше всех получил бы от этого выгоды. А в случае появления сейфти-кара риск был бы ещё выше. В любом случае, учитывая темп Леклера и Расселла, это бы вообще ничего не изменило», — приводит слова Марко Sky Sport Germany.

