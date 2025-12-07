Скидки
«Макларен» впервые в ХХI веке взял «золотой» дубль и 1-й за 17 лет титул в личном зачёте

Комментарии

Британский коллектив Формулы-1 «Макларен» по итогам сезона-2025 прервал две долгие серии для себя.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

Победа 26-летнего британца Ландо Норриса в личном зачёте стала первым за 17 лет триумфом «Макларена» со времён дебютного титула Льюиса Хэмилтона в 2008 году. Досрочное чемпионство в Кубке конструкторов позволило британцам оформить «золотой» дубль, так как в 2024-м они уже выигрывали в командном зачёте.

Последний раз «Макларен» брал несколько титулов в Кубке конструкторов подряд с 1988 по 1991 год. Примечательно, что с 1998 по 2024 год они ни разу не выигрывали в Кубке конструкторов.

Для Норриса титул в личном зачёте также стал первым в карьере.

