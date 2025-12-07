Джордж Расселл подвёл итоги сезона-2025 для «Мерседеса»

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») подвёл итоги сезона-2025 для немецкого коллектива, где они взяли второе место в Кубке конструкторов.

«Сегодняшняя гонка была для нас очень сложной. На протяжении всего Гран-при мы изо всех сил пытались набрать темп, который угрожал бы лидерам. Я неудачно стартовал и опустился на шестую позицию; я снова опередил Алонсо и поднялся на пятую позицию, но после этого мне было очень одиноко. Мы знали, что в обычных условиях у нас, скорее всего, не хватит скорости, чтобы побороться за подиум, но всё равно это расстраивало.

Несмотря на то что сезон завершился не так, как мы хотели, мы можем быть довольны тем, что обеспечили себе второе место в Кубке конструкторов. В эпоху граунд-эффекта для нашей команды это были сложные четыре года, и после летнего перерыва нашей целью, безусловно, было второе место. Мы поставили эту галочку, но в конечном счёте мы хотим большего, и это то, на чем мы полностью сосредоточены в 2026 году с изменением регламента.

Наконец, я хочу поздравить Ландо [Норриса] с тем, что он стал чемпионом мира. Мы так долго выступали вместе, и он более чем достоин этого титула. Надеюсь, в следующем году мы сможем побороться на трассе за титул чемпиона 2026 года!» — приводит слова Расселла пресс-служба команды.