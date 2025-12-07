«Зашёл слишком далеко». Марко — о штрафе Цуноды за борьбу с Норрисом на ГП Абу-Даби

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался об агрессивной защите японского гонщика Юки Цуноды от британского пилота «Макларена» Ландо Норриса в середине гонки Гран-при Абу-Даби. Цунода за свои действия получил пятисекундный штраф.

«Цунода попытался задержать Норриса, но зашёл слишком далеко», — сказал Марко в эфире Sky Sports Germany.

К финальному этапу в Абу-Даби Норрис приехал лидером чемпионата, опережая действующего и четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» на 12 очков. Для завоевания титула британцу было достаточно финишировать в топ-3.

Норрис выступает в Формуле-1 с 2019 года, дебютировав в ранге боевого пилота за «Макларен» на Гран-при Австралии. В сезоне-2024 он уже боролся за титул в личном зачёте, но стал лишь вице-чемпионом.