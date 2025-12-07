Брандл высказался о будущем Хэмилтона в «Феррари» после провального сезона
Поделиться
Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл высказался о будущем 40-летнего пилота, семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона в составе команды «Феррари».
Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572
«Проблема в том, что его статистика и репутация от этого не улучшаются. Я бы мог предположить, что он подождёт, чтобы посмотреть, подготовится ли «Феррари» к 2026 году. Он посмотрит, как идут дела у него и у них, и получит ли он удовольствие.
Думаю, если мы будем задавать этот вопрос через год, после тяжёлого сезона, ситуация будет совсем другой. Я был бы очень удивлён, если бы он просто отказался от этого уже этой зимой», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 декабря 2025
-
22:38
-
22:13
-
22:04
-
21:59
-
21:53
-
21:45
-
21:40
-
21:32
-
21:17
-
20:59
-
20:58
-
20:39
-
20:38
-
20:28
-
20:21
-
20:17
-
20:14
-
20:07
-
19:43
-
19:30
-
19:20
-
19:08
-
18:55
-
18:55
-
18:49
-
18:49
-
18:43
-
18:41
-
18:21
-
18:10
-
18:01
-
17:56
-
17:51
-
17:46
-
17:39