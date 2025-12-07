Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Брандл высказался о будущем Хэмилтона в «Феррари» после провального сезона

Брандл высказался о будущем Хэмилтона в «Феррари» после провального сезона
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл высказался о будущем 40-летнего пилота, семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона в составе команды «Феррари».

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

«Проблема в том, что его статистика и репутация от этого не улучшаются. Я бы мог предположить, что он подождёт, чтобы посмотреть, подготовится ли «Феррари» к 2026 году. Он посмотрит, как идут дела у него и у них, и получит ли он удовольствие.

Думаю, если мы будем задавать этот вопрос через год, после тяжёлого сезона, ситуация будет совсем другой. Я был бы очень удивлён, если бы он просто отказался от этого уже этой зимой», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.

Материалы по теме
«Макларен» снова великий, а Ферстаппен доказал, что он лучший. Итоги сезона Формулы-1
«Макларен» снова великий, а Ферстаппен доказал, что он лучший. Итоги сезона Формулы-1
Материалы по теме
Хэмилтон: жду перерыва, просто отключиться, телефон отправится в чёртову корзину
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android