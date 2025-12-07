Брандл высказался о будущем Хэмилтона в «Феррари» после провального сезона

Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл высказался о будущем 40-летнего пилота, семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона в составе команды «Феррари».

«Проблема в том, что его статистика и репутация от этого не улучшаются. Я бы мог предположить, что он подождёт, чтобы посмотреть, подготовится ли «Феррари» к 2026 году. Он посмотрит, как идут дела у него и у них, и получит ли он удовольствие.

Думаю, если мы будем задавать этот вопрос через год, после тяжёлого сезона, ситуация будет совсем другой. Я был бы очень удивлён, если бы он просто отказался от этого уже этой зимой», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.