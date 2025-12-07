Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко объяснил, почему Ландо Норрис является достойным чемпионом Формулы-1

Хельмут Марко объяснил, почему Ландо Норрис является достойным чемпионом Формулы-1
Комментарии

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на чемпионство 26-летнего британского гонщика Ландо Норриса, представляющего коллектив «Макларен».

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

«Ландо Норрис — достойный чемпион мира. У него был очень позитивный путь во второй части года, как и у нас. И он не допускал ошибок. Последняя, что я помню, — Монреаль, но в остальном очевидно, что он восстановился ментально», — сказал Марко в эфире Sky Sport Germany.

К финальному этапу в Абу-Даби Норрис приехал лидером чемпионата, опережая действующего и четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» на 12 очков. Для завоевания титула британцу было достаточно финишировать в топ-3.

Материалы по теме
Росберг: Норрис показывает свои слабые стороны — вот почему он самый популярный гонщик
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android