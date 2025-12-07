Хельмут Марко объяснил, почему Ландо Норрис является достойным чемпионом Формулы-1

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на чемпионство 26-летнего британского гонщика Ландо Норриса, представляющего коллектив «Макларен».

«Ландо Норрис — достойный чемпион мира. У него был очень позитивный путь во второй части года, как и у нас. И он не допускал ошибок. Последняя, что я помню, — Монреаль, но в остальном очевидно, что он восстановился ментально», — сказал Марко в эфире Sky Sport Germany.

К финальному этапу в Абу-Даби Норрис приехал лидером чемпионата, опережая действующего и четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» на 12 очков. Для завоевания титула британцу было достаточно финишировать в топ-3.