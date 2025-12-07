Росберг и Брандл ответили, уйдёт ли Макс Ферстаппен из «Ред Булл»

Чемпион Формулы-1 Нико Росберг и бывший гонщик серии Мартин Брандл обсудили будущее четырёхкратного обладателя титула Макса Ферстаппена в команде «Ред Булл» после поражения в личном зачёте сезона-2025.

«Он посмотрит, как начнётся сезон в следующем году, и затем, возможно, перейдёт в ту команду, у которой будет лучшая машина. Он может выбирать. Думаю, он будет немного нетерпелив. Он хочет продолжать побеждать и получить пятый титул чемпиона мира.

Если мне нужно что-то предсказать, думаю, всё может пойти именно так. В любом случае ещё рано. Давайте будем терпеливы. «Ред Булл» всё ещё может быть доминирующей силой в следующем году», — сказал Росберг в эфире Sky Sports.

«Но он не может перейти в «Макларен». У них два отличных гонщика. В «Мерседесе» есть Джордж и Кими. Где есть места? «Феррари»? Говорить, что другие команды просто выкинут своих пилотов, немного неуважительно, но, конечно, он будет тем, кого команды захотят заполучить, если место вдруг появится», — ответил Брандл.