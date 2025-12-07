Скидки
Фото: Льюис Хэмилтон поздравил Ландо Норриса с чемпионством в личном зачёте Ф-1

Фото: Льюис Хэмилтон поздравил Ландо Норриса с чемпионством в личном зачёте Ф-1
40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», после финиша Гран-при Абу-Даби подошёл и поздравил новоиспечённого обладателя титула и своего соотечественника Ландо Норриса из «Макларена».

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

К финальному этапу в Абу-Даби Норрис приехал лидером чемпионата, опережая действующего и четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» на 12 очков. Для завоевания титула британцу было достаточно финишировать в топ-3.

Хэмилтон в Абу-Даби занял восьмое место после старта с 16-й позиции, на которой оказался после невыхода из первого сегмента в квалификации.

