Фото: Льюис Хэмилтон поздравил Ландо Норриса с чемпионством в личном зачёте Ф-1

40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», после финиша Гран-при Абу-Даби подошёл и поздравил новоиспечённого обладателя титула и своего соотечественника Ландо Норриса из «Макларена».

Фото: Кадр из трансляции

К финальному этапу в Абу-Даби Норрис приехал лидером чемпионата, опережая действующего и четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» на 12 очков. Для завоевания титула британцу было достаточно финишировать в топ-3.

Хэмилтон в Абу-Даби занял восьмое место после старта с 16-й позиции, на которой оказался после невыхода из первого сегмента в квалификации.