«Нужно всё обдумать». Хельмут Марко намекнул на возможный уход из «Ред Булл»

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о своём возможном уходе из коллектива после Гран-при Абу-Даби.

«У меня будут обсуждения, и тогда я решу, что буду делать. Это сочетание разных факторов. Мне нужно всё обдумать, переспать с этой мыслью, и тогда посмотрим. Конечно, я немного разочарован, что мы упустили титул всего на два очка. Но в то же время это вселяет в нас уверенность, потому что мы смогли вернуться в борьбу. Это показывает, что у нас есть техническая компетентность.

Но сегодня нам этого не хватило, также потому что «Мерседес» и «Феррари» были недостаточно быстры и не смогли нам помочь. Да, приятно, что мы выиграли больше всех гонок в этом сезоне, но через 10 лет всем будет важно только то, кто стал чемпионом», — приводит слова Марко De Telegraaf.