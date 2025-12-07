Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Нужно всё обдумать». Хельмут Марко намекнул на возможный уход из «Ред Булл»

«Нужно всё обдумать». Хельмут Марко намекнул на возможный уход из «Ред Булл»
Комментарии

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о своём возможном уходе из коллектива после Гран-при Абу-Даби.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

«У меня будут обсуждения, и тогда я решу, что буду делать. Это сочетание разных факторов. Мне нужно всё обдумать, переспать с этой мыслью, и тогда посмотрим. Конечно, я немного разочарован, что мы упустили титул всего на два очка. Но в то же время это вселяет в нас уверенность, потому что мы смогли вернуться в борьбу. Это показывает, что у нас есть техническая компетентность.

Но сегодня нам этого не хватило, также потому что «Мерседес» и «Феррари» были недостаточно быстры и не смогли нам помочь. Да, приятно, что мы выиграли больше всех гонок в этом сезоне, но через 10 лет всем будет важно только то, кто стал чемпионом», — приводит слова Марко De Telegraaf.

Материалы по теме
«Макларен» снова великий, а Ферстаппен доказал, что он лучший. Итоги сезона Формулы-1
«Макларен» снова великий, а Ферстаппен доказал, что он лучший. Итоги сезона Формулы-1
Материалы по теме
Росберг и Брандл ответили, уйдёт ли Макс Ферстаппен из «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android