«Гордимся тобой». «Макларен» отреагировал на третье место Пиастри в личном зачёте Ф-1

Пресс-служба команды Формулы-1 «Макларен» в социальных сетях опубликовала сообщение, отметив выступления своего 24-летнего австралийского гонщика Оскара Пиастри по итогам сезона-2025.

«Невероятная борьба до самого конца. Ты выкладывался на протяжении всего сезона. Мы так гордимся тобой, Оскар», — написали в «Макларене» в социальной сети Х.

Оскар значительную часть сезона-2025 возглавлял личный зачёт, опережая своего напарника Ландо Норриса и четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппен из «Ред Булл». После череды неудач осенью Пиастри потерял лидерство и к последнему этапу приехал, уступая 16 очков Норрису.

Чемпионом в личном зачёте стал Ландо, а Макс занял второе место.