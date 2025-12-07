Скидки
Авто Новости

«Гордимся тобой». «Макларен» отреагировал на третье место Пиастри в личном зачёте Ф-1

«Гордимся тобой». «Макларен» отреагировал на третье место Пиастри в личном зачёте Ф-1
Комментарии

Пресс-служба команды Формулы-1 «Макларен» в социальных сетях опубликовала сообщение, отметив выступления своего 24-летнего австралийского гонщика Оскара Пиастри по итогам сезона-2025.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

«Невероятная борьба до самого конца. Ты выкладывался на протяжении всего сезона. Мы так гордимся тобой, Оскар», — написали в «Макларене» в социальной сети Х.

Оскар значительную часть сезона-2025 возглавлял личный зачёт, опережая своего напарника Ландо Норриса и четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппен из «Ред Булл». После череды неудач осенью Пиастри потерял лидерство и к последнему этапу приехал, уступая 16 очков Норрису.

Чемпионом в личном зачёте стал Ландо, а Макс занял второе место.

