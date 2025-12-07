Скидки
Ламбьязе мог заплакать на ГП Абу-Даби из-за возможной смены должности — Motorsport

Ламбьязе мог заплакать на ГП Абу-Даби из-за возможной смены должности — Motorsport
Джанпьеро Ламбьязе, являющийся гоночным инженером четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл», мог заплакать в концовке Гран-при Абу-Даби из-за возможной смены должности в команде, связанной с личными обстоятельствами, сообщили в Motorsport.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

«Из паддока стало известно, что роль Ламбьязе на следующий год ещё не определена окончательно. Это связано с личными обстоятельствами [из-за которых он пропустил часть этапов в сезоне] и, согласно источникам в команде, является одной из важных тем обсуждения в течение зимы.

Если «Ред Булл» найдёт для Ферстаппена хорошего гоночного инженера и структуру, которая удовлетворит все стороны, Ламбьязе потенциально может уйти с поста гоночного инженера и продолжить работу в «Ред Булл» на более высокой должности — по слухам, по-прежнему на трассе», — говорится в статье издания.

«Нужно всё обдумать». Хельмут Марко намекнул на возможный уход из «Ред Булл»
