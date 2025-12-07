Ламбьязе мог заплакать на ГП Абу-Даби из-за возможной смены должности — Motorsport

Джанпьеро Ламбьязе, являющийся гоночным инженером четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл», мог заплакать в концовке Гран-при Абу-Даби из-за возможной смены должности в команде, связанной с личными обстоятельствами, сообщили в Motorsport.
«Из паддока стало известно, что роль Ламбьязе на следующий год ещё не определена окончательно. Это связано с личными обстоятельствами [из-за которых он пропустил часть этапов в сезоне] и, согласно источникам в команде, является одной из важных тем обсуждения в течение зимы.
Если «Ред Булл» найдёт для Ферстаппена хорошего гоночного инженера и структуру, которая удовлетворит все стороны, Ламбьязе потенциально может уйти с поста гоночного инженера и продолжить работу в «Ред Булл» на более высокой должности — по слухам, по-прежнему на трассе», — говорится в статье издания.
- 8 декабря 2025
-
00:20
-
00:10
- 7 декабря 2025
-
23:55
-
23:44
-
23:41
-
23:32
-
23:17
-
22:59
-
22:38
-
22:13
-
22:04
-
21:59
-
21:53
-
21:45
-
21:40
-
21:32
-
21:17
-
20:59
-
20:58
-
20:39
-
20:38
-
20:28
-
20:21
-
20:17
-
20:14
-
20:07
-
19:43
-
19:30
-
19:20
-
19:08
-
18:55
-
18:55
-
18:49
-
18:49
-
18:43