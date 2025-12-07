«Иногда говорю глупости». Норрис рассказал об уважении к Ферстаппену, Пиастри и Хэмилтону

Британский гонщик и новоиспечённый чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») высказался об уважении к другим пилотам.

«Я знаю, что иногда говорю глупости. Я говорил разное о Максе, или, возможно, в прошлом я говорил что-то о Льюисе. Есть вещи, о которых я сожалею и мне за них стыдно, и хотел бы взять свои слова обратно и никогда не произносить их вслух. Но я искренне верю, что проявляю больше уважения, чем кто-либо другой. Я больше всех уважаю Оскара. Я больше всех уважаю Макса.

Льюис — семикратный чемпион мира, все сравнивают его с Шумахером… лучший гонщик, который когда-либо был в Формуле-1. Я даже близко не подхожу к этому уровню. Возможно, я никогда им не стану. Я мечтаю о таких вещах, я мечтал об этом сегодня, и мне удалось достичь одного из семи пунктов по сравнению с ним», — приводит слова Норриса издание The Race.