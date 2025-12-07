Скидки
Ана де Армас стала гостем ГП Абу-Даби Формулы-1 и показала клетчатый флаг в конце гонки

Ана де Армас стала гостем ГП Абу-Даби Формулы-1 и показала клетчатый флаг в конце гонки
Комментарии

37-летняя кубино-испанская актриса Ана де Армас стала гостем финального этапа Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при Абу-Даби.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

Будучи гостем в паддоке, голливудская актриса посетила боксы команды «Уильямс», а в конце гонки заняла пост маршала на старт-финишной прямой и показала клетчатый флаг, обозначающий конец гонки.

Победителем заезда на трассе «Яс Марина» стал четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Вторым финишировал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Третье место у напарника Оскара Ландо Норриса. По итогам этапа Норрис стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2025.

Де Армас известна по ролям в таких фильмах, как «Балерина», «Блондинка», «Бегущий по лезвию 2049» (2017), «Достать ножи», «Кто там», а также сыграла одну из главных ролей в последнем фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

