Авто Новости

«Дайте трофей за то, что воспользовался Оскаром». Актёр Морган раскритиковал Зака Брауна

59-летний американский актёр Джеффри Дин Морган грубо раскритиковал исполнительного директора «Макларена» Зака Брауна после чемпионства Ландо Норриса в Формуле-1.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

«Снова. Зак Браун заслуживает всё этого дерьмо. Дайте ему трофей за то, что воспользовался Оскаром… Боже, я надеюсь, Пиастри скажет ему засунуть это туда, где солнце не светит. «Правила папайи» ********. Возможно, «Правила Ландо». Зак Браун — такой слабак. Заваливает свою собственную команду, но ноет всегда из-за всех остальных. Разберись со своими проблемами, чувак. Жаль Пиастри. Надеюсь, он уйдёт.

Ладно… поздравления Максу. Он — величайший! Но пора надеть кепку «Сиэтл Сихоукс». Радости воскресений, когда есть и Ф-1, и «Хоукс», закончились. Теперь полностью переключаюсь на «Сиэтл». Но как же я люблю этот период, когда они идут вместе!!! Давайте, «Хоукс»! Давайте закончим сезон в стиле безумного Макса!» — написал Дин Морган в социальной сети Х.

