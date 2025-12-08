«Дайте трофей за то, что воспользовался Оскаром». Актёр Морган раскритиковал Зака Брауна

59-летний американский актёр Джеффри Дин Морган грубо раскритиковал исполнительного директора «Макларена» Зака Брауна после чемпионства Ландо Норриса в Формуле-1.
«Снова. Зак Браун заслуживает всё этого дерьмо. Дайте ему трофей за то, что воспользовался Оскаром… Боже, я надеюсь, Пиастри скажет ему засунуть это туда, где солнце не светит. «Правила папайи» ********. Возможно, «Правила Ландо». Зак Браун — такой слабак. Заваливает свою собственную команду, но ноет всегда из-за всех остальных. Разберись со своими проблемами, чувак. Жаль Пиастри. Надеюсь, он уйдёт.
Ладно… поздравления Максу. Он — величайший! Но пора надеть кепку «Сиэтл Сихоукс». Радости воскресений, когда есть и Ф-1, и «Хоукс», закончились. Теперь полностью переключаюсь на «Сиэтл». Но как же я люблю этот период, когда они идут вместе!!! Давайте, «Хоукс»! Давайте закончим сезон в стиле безумного Макса!» — написал Дин Морган в социальной сети Х.
