Берман не согласился со штрафом на ГП Абу-Даби, из-за которого вылетел из очковой зоны
20-летний британский гонщик Формулы-1 Оливер Берман, выступающий за команду «Хаас», прокомментировал последний этап сезона-2025 Гран-при Абу-Даби, не согласившись с пятисекундным штрафом.
Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572
«В целом, это была хорошая гонка. У нас был ранний пит-стоп, но нам удалось сдержать соперников. Получил штраф за более чем одно изменение направления в борьбе с [Лэнсом] Строллом – я один раз изменил направление, что разрешено правилами, а затем до конца прямой защищал внутреннюю траекторию. Я с нетерпением жду зимнего перерыва, мы заложили действительно прочный фундамент в этом году, и это позитивно, и ещё раз спасибо всей команде за всё в этом сезоне», — приводит слова Бермана пресс-служба команды.
