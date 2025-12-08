Берман не согласился со штрафом на ГП Абу-Даби, из-за которого вылетел из очковой зоны

20-летний британский гонщик Формулы-1 Оливер Берман, выступающий за команду «Хаас», прокомментировал последний этап сезона-2025 Гран-при Абу-Даби, не согласившись с пятисекундным штрафом.

«В целом, это была хорошая гонка. У нас был ранний пит-стоп, но нам удалось сдержать соперников. Получил штраф за более чем одно изменение направления в борьбе с [Лэнсом] Строллом – я один раз изменил направление, что разрешено правилами, а затем до конца прямой защищал внутреннюю траекторию. Я с нетерпением жду зимнего перерыва, мы заложили действительно прочный фундамент в этом году, и это позитивно, и ещё раз спасибо всей команде за всё в этом сезоне», — приводит слова Бермана пресс-служба команды.