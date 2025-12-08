Видео: «Мерседес» выбросил Валттери Боттаса в мусорку после Гран-при Абу-Даби Формулы-1

Через несколько часов после окончания финального этапа Формулы-1 в сезоне-2025 в социальных сетях появился видеоролик с участием сотрудников команды «Мерседес» и их запасного пилота в нынешнем году Валттери Боттаса.

Работники «Мерседеса» несут 36-летнего финского гонщика и выбрасывают его в мусорный бак, провожая таким образом из коллектива.

В сезоне-2026 Боттас станет боевым пилотом команды-дебютанта Формулы-1 — «Кадиллак». Его напарником станет мексиканец Серхио Перес.

Валттери дебютировал в «Королевских гонках» в составе «Уильямса» в 2011 году. С 2017-го выступал за «Мерседес», дважды став вице-чемпионом за немцев. Затем провёл три сезона в «Альфа Ромео»/«Кик-Заубер».