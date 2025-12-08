«Я выкладывался до конца». Цунода — о своих выступлениях за «Ред Булл»

Японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода («Ред Булл») подвёл итоги своего сезона в составе австрийской команды.

«Сегодня я действительно старался изо всех сил, чтобы набрать очки, и я думаю, что у нас был потенциал для этого, но штраф усложнил задачу. Мы выбрали другую стратегию и до сражения с Ландо шли хорошо. Я пытался задержать его, но он был довольно быстр, и в итоге я заработал досадный штраф. Когда я вышел на второй отрезок, обгонять было действительно сложно. Оглядываясь на этот год, я понимаю, что выкладывался до конца.

В этом сезоне было много моментов, когда мне не хватало той доли везения, которая иногда необходима, чтобы изменить ситуацию к лучшему, но это автоспорт.

Я искренне поздравляю Ландо — он был великолепен весь год и сегодня провёл отличную гонку, выиграв свой первый титул. Кроме того, поздравляю Макса с победой [в гонке] и потрясающим сезоном. Он и его команда приложили блестящие усилия, чтобы бороться до самого конца, и просто проиграли. Он лучший гонщик на стартовой решётке, видеть, как он работает и извлекает выгоду из всего, что он делает, — это просто демонстрирует, насколько он хорош, и у него есть менталитет, позволяющий ему это делать, что очень вдохновляет. Я хотел бы поблагодарить инженеров, механиков и всю команду за этот сезон, и я всё ещё буду здесь в следующем сезоне, так что это не настоящее прощание», — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.