«Обошёлся с тобой слишком сурово». Перес мемом отреагировал на борьбу Цуноды и Норриса

35-летний мексиканский гонщик команды «Кадиллак» Серхио Перес в социальных сетях репостнул мем после Гран-при Абу-Даби, после которого Ландо Норрис («Макларен») стал чемпионом.

Фото: Скриншот из социальной сети Х

На картинке, которую мексиканский гонщик репостнул на свою стену, сделан мем по мотивам фильма Marvel «Мстители: Финал», на котором антагонист Танос говорит фразу: «Возможно, я обошёлся с тобой слишком сурово». А сам Перес подписал пост: «Возможно».

Журналисты и пользователи социальных сетей предположили, что данное сообщение отсылает к борьбе Юки Цуноды и Ландо Норриса, когда японец достаточно легко пропустил британца вперёд, в то время как сам Перес в 2021-м сдерживал Льюиса Хэмилтона, что позволило Ферстаппену отыграть семь секунд отставания.