Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Обошёлся с тобой слишком сурово». Перес мемом отреагировал на борьбу Цуноды и Норриса

«Обошёлся с тобой слишком сурово». Перес мемом отреагировал на борьбу Цуноды и Норриса
Комментарии

35-летний мексиканский гонщик команды «Кадиллак» Серхио Перес в социальных сетях репостнул мем после Гран-при Абу-Даби, после которого Ландо Норрис («Макларен») стал чемпионом.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

Фото: Скриншот из социальной сети Х

На картинке, которую мексиканский гонщик репостнул на свою стену, сделан мем по мотивам фильма Marvel «Мстители: Финал», на котором антагонист Танос говорит фразу: «Возможно, я обошёлся с тобой слишком сурово». А сам Перес подписал пост: «Возможно».

Журналисты и пользователи социальных сетей предположили, что данное сообщение отсылает к борьбе Юки Цуноды и Ландо Норриса, когда японец достаточно легко пропустил британца вперёд, в то время как сам Перес в 2021-м сдерживал Льюиса Хэмилтона, что позволило Ферстаппену отыграть семь секунд отставания.

Материалы по теме
«Я выкладывался до конца». Цунода — о своих выступлениях за «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android