«Вели себя очень хорошо». Росберг приятно удивился тактике «Ред Булл» на Гран-при Абу-Даби
Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг оказался удивлён действиями команды «Ред Булл» на финальном этапе сезона-2025 Гран-при Абу-Даби.
Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572
«Сегодня они вели себя очень хорошо. Я ожидал, что они попробуют ещё несколько трюков раньше, немного сбросив темп. Или, по крайней мере, точно попробуют это в какой-то момент гонки, чтобы понять, сработает это или нет.
В любом случае Макс выиграл восемь гонок в этом году, больше, чем два пилота «Макларена». Для него это был феноменальный сезон», — сказал Росберг в эфире Sky Sports.
Макс Ферстаппен победил в финальной гонке сезона, но не смог выиграть титул в личном зачёте, уступив Ландо Норрису из «Макларена» два очка.
