«Вели себя очень хорошо». Росберг приятно удивился тактике «Ред Булл» на Гран-при Абу-Даби

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг оказался удивлён действиями команды «Ред Булл» на финальном этапе сезона-2025 Гран-при Абу-Даби.

«Сегодня они вели себя очень хорошо. Я ожидал, что они попробуют ещё несколько трюков раньше, немного сбросив темп. Или, по крайней мере, точно попробуют это в какой-то момент гонки, чтобы понять, сработает это или нет.

В любом случае Макс выиграл восемь гонок в этом году, больше, чем два пилота «Макларена». Для него это был феноменальный сезон», — сказал Росберг в эфире Sky Sports.

Макс Ферстаппен победил в финальной гонке сезона, но не смог выиграть титул в личном зачёте, уступив Ландо Норрису из «Макларена» два очка.