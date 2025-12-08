Френтцен раскрыл, как фейки от его имени о М. Шумахере вынудили его завести аккаунт в X

Бывший пилот Формулы-1 Хайнц-Харальд Френтцен рассказал, что завёл аккаунт в социальной сети X из-за фейковой страницы на его имя, которая публиковала оскорбительные шутки о состоянии Михаэля Шумахера. По словам Френтцена, в конце 2022 года ему написали фанаты Шумахера и спросили, есть ли у него свой профиль. Узнав о фейковой странице, гонщик решил лично разобраться с ситуацией.

«Меня спросили, есть ли у меня аккаунт в X. Я ответил, что нет, и уточнил, в чём дело. Фанаты сказали: кто-то выдаёт себя за меня и ужасно шутит о состоянии Михаэля. Я сам всё проверил — открыл страницу в X, пожаловался на вводящий в заблуждение аккаунт, подтвердил личность. Через несколько недель тот профиль удалили.

Я в соцсетях только для того, чтобы защитить себя. И я оплачиваю голубую галочку, в том числе в другой социальной сети. Но фейковые аккаунты существовали и до того, как Илон Маск купил «Твиттер». Никто из властей, похоже, не собирается контролировать фейковый контент», — написал Френтцен на своей странице в X.

