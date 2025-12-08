Скидки
Пьер Гасли попрощался с мотористами «Рено» по радио после финиша на Гран-при Абу-Даби

Пьер Гасли попрощался с мотористами «Рено» по радио после финиша на Гран-при Абу-Даби
Гонщик Пьер Гасли поблагодарил команду по случаю окончания сезона. Француз выразил глубокую признательность всему персоналу и попрощался с мотористами «Рено» после пересечения финишной черты на Гран-при Абу-Даби. Текстом поделилась пресс-служба «Альпин».

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

«Огромное спасибо всем инженерам и механикам из «Рено», «Альпин» за три года нашей совместной работы. Было приятно работать со всеми вами. Это было нечто особенное. Вы отличная команда, мы будем скучать по вам. Желаю вам всего наилучшего», — сказал Пьер.

Напомним, Гасли в Абу-Даби показал 19-й результат. По итогам сезона спортсмен занял 18-е место в общем зачёте пилотов, набрав 22 очка.

