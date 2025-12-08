Пьер Гасли попрощался с мотористами «Рено» по радио после финиша на Гран-при Абу-Даби

Гонщик Пьер Гасли поблагодарил команду по случаю окончания сезона. Француз выразил глубокую признательность всему персоналу и попрощался с мотористами «Рено» после пересечения финишной черты на Гран-при Абу-Даби. Текстом поделилась пресс-служба «Альпин».

«Огромное спасибо всем инженерам и механикам из «Рено», «Альпин» за три года нашей совместной работы. Было приятно работать со всеми вами. Это было нечто особенное. Вы отличная команда, мы будем скучать по вам. Желаю вам всего наилучшего», — сказал Пьер.

Напомним, Гасли в Абу-Даби показал 19-й результат. По итогам сезона спортсмен занял 18-е место в общем зачёте пилотов, набрав 22 очка.

Главные новости дня: