Роналдиньо поддержал Бортолето на Гран-при Абу-Даби

Звёздный бразильский футболист Роналду ди Асис Морейра, более известный как Роналдиньо, стал гостем минувшего Гран-при Абу-Даби Формулы-1.
Роналдиньо посетил гараж команды «Кик-Заубер», за которую выступает Габриэл Бортолето.
Фото: F1 Kick Sauber
Фото: F1 Kick Sauber
Напомним, победителем Гран-при Абу-Даби и новым чемпионом мира стал пилот «Макларена» британец Ландо Норрис.
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 58 кругов.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +12.594.
3. Ландо Норрис («Макларен») +16.572.
4. Шарль Леклер («Феррари») +23.279.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +48.563.
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:07.562
7. Эстебан Окон («Хаас») +1:09.876.
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1:12.670.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:14.523.
10. Оливер Берман («Хаас») +1:16.166.
В Абу-Даби сделали проекцию «Макларена» на всё здание