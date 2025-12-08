Роналдиньо поддержал Бортолето на Гран-при Абу-Даби

Звёздный бразильский футболист Роналду ди Асис Морейра, более известный как Роналдиньо, стал гостем минувшего Гран-при Абу-Даби Формулы-1.

Роналдиньо посетил гараж команды «Кик-Заубер», за которую выступает Габриэл Бортолето.

Фото: F1 Kick Sauber

Напомним, победителем Гран-при Абу-Даби и новым чемпионом мира стал пилот «Макларена» британец Ландо Норрис.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 58 кругов.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +12.594.

3. Ландо Норрис («Макларен») +16.572.

4. Шарль Леклер («Феррари») +23.279.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +48.563.

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:07.562

7. Эстебан Окон («Хаас») +1:09.876.

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1:12.670.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:14.523.

10. Оливер Берман («Хаас») +1:16.166.

