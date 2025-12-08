Валттери Боттас обратился к «Мерседесу» по окончании сезона Формулы-1

Финский пилот Валттери Боттас поблагодарил «Мерседес» за время, проведённое в команде. Гоночный коллектив из Германии спортсмен представлял с 2017 по 2021 год. В минувшем сезоне Формулы-1 Валттери был резервистом «Мерседеса». В новом сезоне финн будет выступать за «Кадиллак».

«Спасибо, «Мерседес». Было здорово снова быть частью семьи в этом сезоне, во время моего «года паузы». Эта команда будет всегда занимать особое место в моём сердце, и я действительно ценю, что был её резервистом. Теперь я ещё больше уважаю команду, спорт и каждого, кто причастен к её работе. Желаю вам всего наилучшего в будущем. Увидимся совсем скоро!» — написал Боттас на своей странице в социальных сетях.

