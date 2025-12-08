Ландо Норрис опубликовал пост после завоевания титула Формулы-1

Новый чемпион Формулы-1 британец Ландо Норрис опубликовал пост в социальных сетях после завоевания титула.

«Чемпион мира», — написал Норрис.

Фото: из личного архива Ландо Норриса

Напомним, Норрис стал чемпионом в заключительном, 24-м этапе сезона-2025, прошедшем с 5 по 7 декабря в Абу-Даби (ОАЭ). Для 26-летнего британца это первый титул в карьере.

Общий зачёт Формулы-1 по итогам сезона-2025:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 423 очка.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 421.

3. Оскар Пиастри («Макларен») — 410.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 319.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 242.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 156.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 150.

8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.

9. Карлос Сайнс («Уильямс») — 64.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 56.