Появилось видео встречи Цуноды с Джейсоном Стейтемом и Эмили Ратаковски в Абу-Даби

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» поделилась видео встречи своего пилота Юки Цунода с актёрами Джейсоном Стейтемом и Эмили Ратаковски. Гонщик и актёры встретись в Абу-Даби, где проходил заключительный этап Формулы-1 минувшего сезона.
«Два самых больших фанатов Юки», — говорится в описании к видео.
Юки Цунода встретился с Джейсоном Стейтемом и Эмили Ратаковски в Абу-Даби:
Напомним, в Абу-Даби Цунода показал 14-й результат. Его товарищ по команде Макс Ферстаппен одержал победу. В следующем сезоне Формулы-1 Юки потеряет статус боевого пилота «Ред Булл», но останется в команде в качестве резервиста.