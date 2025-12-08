Скидки
Появилось видео встречи Цуноды с Джейсоном Стейтемом и Эмили Ратаковски в Абу-Даби

Появилось видео встречи Цуноды с Джейсоном Стейтемом и Эмили Ратаковски в Абу-Даби
Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» поделилась видео встречи своего пилота Юки Цунода с актёрами Джейсоном Стейтемом и Эмили Ратаковски. Гонщик и актёры встретись в Абу-Даби, где проходил заключительный этап Формулы-1 минувшего сезона.

«Два самых больших фанатов Юки», — говорится в описании к видео.

Юки Цунода встретился с Джейсоном Стейтемом и Эмили Ратаковски в Абу-Даби:

Напомним, в Абу-Даби Цунода показал 14-й результат. Его товарищ по команде Макс Ферстаппен одержал победу. В следующем сезоне Формулы-1 Юки потеряет статус боевого пилота «Ред Булл», но останется в команде в качестве резервиста.

