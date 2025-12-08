Леклер — об итогах сезона: очень обидно видеть «Феррари» в 400 очках от «Макларена»

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер высказался о выступлении команды в минувшем сезоне Формулы-1.

«Ожидания были обусловлены ситуацией, в которой мы оказались, а не причинами, которые нас касаются. Всё, что происходило вокруг команды, было мне нашего контроля. Единственное, что мы могли сделать, это оставаться сплочёнными, упорно работать и сохранять мотивацию, что мы и делали. Конечно, очень обидно смотреть на зачёт и видеть «Феррари» на четвёртом месте, в 400 очках от «Макларена». Надеюсь, в следующем году мы сможем изменить ситуацию», — привадит слова Леклера Sky Sports.

