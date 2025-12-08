Скидки
«Хочется отдельно сказать про «Ред Булл». Виталий Петров подвёл итоги сезона Ф-1

Комментарии

Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров подвёл итоги Гран-при Абу-Даби и завершившегося сезона «Королевских гонок».

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

«Ну что, друзья, вот закончилась гонка. В принципе, как всё и ожидалось. Конечно, хочется отдельно сказать про команду «Ред Булл», которые не опустили руки, боролись до последнего, могли выиграть, сделали всё для этого возможное. Макс проделал отличную работу, невероятно быстро ехал. Что получилось, то получилось. Ну, как я и говорил в начале сезона, я болею за Норриса, и, в принципе, он доказал, что он чемпион. В принципе, по скорости, он ехал очень быстро. Ну и сама команда «Макларен», и сами пилоты, и Пиастри тоже ехали очень-очень быстро», — сказал Петров на видео в своём телеграм-канале.

