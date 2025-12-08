Лоран Мекис отреагировал на слух о возможном уходе Марко из «Ред Булл»

Глава «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал слух о возможном уходе советника Хельмута Марко из команды.

«Хельмут оказал нам невероятную поддержку в том, чтобы переломить ситуацию в этом году. Очевидно, ему и высшему руководству пришлось принять непростые решения, и мы знаем, что Ф-1 — это не постоянная среда.

Не имею в виду Хельмута, но в целом мы находимся в условиях, где постоянно бросаем друг другу вызов и обдумываем следующие шаги независимо от того, насколько они малы для сотрудничества. Могу только поблагодарить Хельмута за то, что он повлиял на улучшение ситуации, казавшейся затруднительной в середине сезона», — приводит слова Мекиса издание The Race.