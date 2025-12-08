При поддержке «Роснефти» в Москве состоялся финал чемпионата по кибергонкам

При поддержке «Роснефти» в Москве прошёл чемпионат по кибергонкам LADA Sport ROSNEFT eChampionship.

Ежегодный турнир стартовал в сентябре и состоял из пяти онлайн-этапов, в которых соревновались гонщики со всей страны. По итогам отбора в финал прошли 10 сильнейших киберспортсменов. Заезды решающей стадии проводились на профессиональных гоночных симуляторах, и впервые – в формате «Гонки чемпионов».

Первое место второй год подряд занял Кирилл Антонов из Твери. Однако главный приз – право участия в реальной гонке Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) в цветах LADA Sport ROSNEFT в сезоне 2026 – получил серебряный призёр Иван Чехов из Воронежа. По правилам чемпионата победитель прошлого турнира не может повторно участвовать в реальных заездах РСКГ.

В сезоне 2025 года LADA Sport ROSNEFT в четвёртый раз подряд стала лучшей гоночной командой страны, а пилот Леонид Панфилов завоевал чемпионский титул в классе «Супер-Продакшн». «Роснефть» активно поддерживает развитие любительского и профессионального спорта и с 2015 года является генеральным спонсором гоночной LADA Sport ROSNEFT.