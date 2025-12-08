Скидки
В Санкт-Петербурге завершился первый этап «Зимнего Кубка РДС»

Комментарии

В Санкт-Петербурге на автодроме «Игора Драйв» завершился первый этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту.

Участниками стали 23 пилота из 10 регионов России — Свердловской, Челябинской, Смоленской, Томской, Ульяновской, Московской и Ленинградской областей, Республики Карелия, Санкт-Петербурга и Москвы. Впервые соревнования проходят в два этапа и включают в себя как личный, так и командный зачёт.

В первый день соревнований, 6 декабря, состоялись квалификационные заезды, в которых были определены имена двух победителей — в подгруппе профессионалов лучшим стал петербуржец Иван Пальмин из команды Carville Racing, набравший 98,5 балла из 100 возможных, а среди пилотов-любителей победу одержал Денис Тестоедов (г. Санкт-Петербург, TEAM234 Motorsport v2.0), получив от судей дрифта максимальные 100 баллов.

7 декабря прошли парные заезды, по итогам которых победителем первого этапа «Зимнего Кубка РДС» сезона-2025/2026 стал Денис Тестоедов. В финальном заезде он встретился с другим победителем квалификации — Иваном Пальминым, сумел превзойти профессионального пилота RDS GP и получить золото соревнований.

Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдёт в столице 24-25 января 2026 года на территории Центра технических видов спорта «Москва».

