Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оруджев: может, и был смысл тормозить «Макларены», но Ферстаппену такой титул не нужен

Оруджев: может, и был смысл тормозить «Макларены», но Ферстаппену такой титул не нужен
,
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением об итогах завершившегося сезона Формулы-1. Чемпионом стал Ландо Норрис из Макларена». Макс Ферстаппен («Ред Булл») занял второе место. Топ-3 замкнул Оскар Пиастри («Макларен»).

«Макс провёл великолепную гонку. Может, и был смысл тормозить «Макларены», но, видимо, Ферстаппену такой титул не нужен. Сам бы он тоже оказался под ударом Оскара, которому тоже было нечего терять», – написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, в заключительной гонке сезона, Гран-при Абу-Даби, победу одержал Ферстаппен. Вторым был Пиастри, топ-3 замкнул Норрис.

Материалы по теме
Мог ли Ферстаппен что-то сделать по-другому и верно ли судьи простили Норриса? Разбор
Эксклюзив
Мог ли Ферстаппен что-то сделать по-другому и верно ли судьи простили Норриса? Разбор

Ферстаппен получил награду за наибольшее количество поулов:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android