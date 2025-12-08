Оруджев: может, и был смысл тормозить «Макларены», но Ферстаппену такой титул не нужен

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением об итогах завершившегося сезона Формулы-1. Чемпионом стал Ландо Норрис из Макларена». Макс Ферстаппен («Ред Булл») занял второе место. Топ-3 замкнул Оскар Пиастри («Макларен»).

«Макс провёл великолепную гонку. Может, и был смысл тормозить «Макларены», но, видимо, Ферстаппену такой титул не нужен. Сам бы он тоже оказался под ударом Оскара, которому тоже было нечего терять», – написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, в заключительной гонке сезона, Гран-при Абу-Даби, победу одержал Ферстаппен. Вторым был Пиастри, топ-3 замкнул Норрис.

Ферстаппен получил награду за наибольшее количество поулов: