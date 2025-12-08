Расселл: уверен, Норрис не знал в начале сезона, что у него будет шанс на титул

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл прокомментировал победу соотечественника Ландо Норриса из «Макларена» в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Я рад за него. По правде говоря, будь я моложе, думаю, я бы позавидовал победе соперника и соотечественника, но с возрастом вы начинаете признавать, как сложно удерживаться на уровне в этом спорте.

Мы никогда не знаем, когда появится шанс. Уверен, он не знал в начале сезона, что у него будет шанс, но во второй половине сезона он великолепно гонялся, так что я рад за него. Он это заслужил», — приводит слова Расселла издание Motorsport.

