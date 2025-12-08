Скидки
Оруджев объяснил, почему в 2026 году Норрис должен стать сильнее

Оруджев объяснил, почему в 2026 году Норрис должен стать сильнее
Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал победу пилота «Макларена» британца Ландо Норриса в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Конечно, Норрис заслужил. Как по мне, любой из этой тройки заслуживал быть чемпионом. Мне кажется, Норрис станет стабильнее. Как гора с плеч в плане давления. Ты знаешь, что уже выигрывал титул, и можешь сделать это снова», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

Ранее победу Норриса в чемпионате прокомментировал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл.

