Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фернандо Алонсо отреагировал на завоевание Норрисом титула Формулы-1

Фернандо Алонсо отреагировал на завоевание Норрисом титула Формулы-1
Комментарии

Двукратный чемпион мира и гонщик «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо прокомментировал победу соотечественника Ландо Норриса из «Макларена» в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Все они трое [Ферстаппен, Норрис и Пиастри] пилотировали блестяще в этом году. И даже в последней гонке, под чрезмерным давлением, они квалифицировались в топ-3 и справились со своей работой.

Все трое чемпионы мира, но победить может только один. На этот раз это был Ландо. Поздравляю его. Он может расслабиться. Он мечтал стать гонщиком Формулы-1, а затем выиграть чемпионат. Надеюсь, он получит удовольствие, это заслуженно», — приводит слова Алонсо издание Motorsport.

Материалы по теме
Расселл: уверен, Норрис не знал в начале сезона, что у него будет шанс на титул
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android