Фернандо Алонсо отреагировал на завоевание Норрисом титула Формулы-1

Двукратный чемпион мира и гонщик «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо прокомментировал победу соотечественника Ландо Норриса из «Макларена» в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Все они трое [Ферстаппен, Норрис и Пиастри] пилотировали блестяще в этом году. И даже в последней гонке, под чрезмерным давлением, они квалифицировались в топ-3 и справились со своей работой.

Все трое чемпионы мира, но победить может только один. На этот раз это был Ландо. Поздравляю его. Он может расслабиться. Он мечтал стать гонщиком Формулы-1, а затем выиграть чемпионат. Надеюсь, он получит удовольствие, это заслуженно», — приводит слова Алонсо издание Motorsport.