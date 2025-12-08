Скидки
Оруджев ответил, мог ли Цунода сильнее помочь Ферстаппену в борьбе с Норрисом

,
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил, мог ли пилот «Ред Булл» Юки Цунода сильнее помочь напарнику Максу Ферстаппену в борьбе за титул на минувшем Гран-при Абу-Даби Формулы-1.

«Мог ли Юки сделать больше? Смотря что от него ждали. Он мог повернуть в Норриса на прямой! Мог немного пропустить точку торможения, как Верляйн в DTM. Если же говорить о корректных действиях, то при такой разнице по резине что-то большее было сложно сделать», — написал Оруджев в колонке «Чемпионата».

