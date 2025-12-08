Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оруджев поддержал решение судей не штрафовать Норриса за обгон по обочине

Оруджев поддержал решение судей не штрафовать Норриса за обгон по обочине
,
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата» победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением об эпизоде на недавнем Гран-при Абу-Даби, где Ландо Норрис совершил обгон Юки Цуноды, частично выехав за пределы трассы. Оруджев поддержал выбор судей не наказывать британца.

«Пожалуй, соглашусь с судьями. Сначала я подумал, что оба получат по пять секунд, но был приятно удивлён, что наказали только Юки. Всё-таки было бы совсем некрасиво судьям вмешиваться в борьбу за чемпионство, когда Ландо откровенно блокирует партнёр по команде главного конкурента. Судьи всё сделали правильно в этот раз», – написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Материалы по теме
Мог ли Ферстаппен что-то сделать по-другому и верно ли судьи простили Норриса? Разбор
Эксклюзив
Мог ли Ферстаппен что-то сделать по-другому и верно ли судьи простили Норриса? Разбор

«Феррари» пилота Ф-1 Ландо Норриса разбили в Монако:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android