Хилл отреагировал на слова Норриса о Ферстаппене, Хэмилтоне и Пиастри после ГП Абу-Даби

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл отреагировал на слова пилота «Макларена» Ландо Норриса, сказанные им после Гран-при Абу-Даби. Британец, ставший чемпионом, высказался об уважении к другим пилотам, в частности к Максу Ферстаппену («Ред Булл»), Льюису Хэмилтону («Феррари») и товарищу по команде Оскару Пиастри.

«Я знаю, что иногда говорю глупости. Я говорил разное о Максе, или, возможно, в прошлом я говорил что-то о Льюисе. Есть вещи, о которых я сожалею, и мне за них стыдно, и хотел бы взять свои слова обратно и никогда не произносить их вслух. Но я искренне верю, что проявляю больше уважения, чем кто-либо другой. Я больше всех уважаю Оскара. Я больше всех уважаю Макса», — говорил, помимо прочего, Норрис.

«Обожаю этого парня!» — написал Хилл на своей странице в социальных сетях, сделав скриншот слов Ландо о соперниках.

