Доменикали отреагировал на титул Норриса, высказавшись о Ферстаппене и Пиастри

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали подвёл итоги сезона-2025 и поздравил Ландо Норриса («Макларен») с первым в карьере титулом. Руководитель отметил накал борьбы, похвалив Оскара Пиастри («Макларен») и Макса Ферстаппена («Ред Булл»), которые до конца боролись за чемпионство.

«Прежде всего хочу поблагодарить всех — нашу команду, коллективы Формулы-1, промоутеров, конечно же, ФИА, всех гонщиков, трансляторов, СМИ и, самое главное, болельщиков, – за невероятный сезон. Невероятно, что к финалу сезона борьба за титул оставалась открытой — это далеко не само собой разумеющееся. Оглядываясь назад, понимаешь, сколько событий в этом году казались невозможными!

Поздравляю Ландо. Настоящий и яркий персонаж Формулы-1, который своим характером способен придать чемпионату огромный заряд энергии, вдохновив молодое поколение. Но сегодня я увидел ещё двух выдающихся гонщиков — Оскара и Макса. В их глазах читалась зрелость. Оба провели невероятный сезон, и именно поэтому борьба за титул жила до самого конца. Просто фантастика», – приводит слова Доменикали пресс-служба Формулы-1.

