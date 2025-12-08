Доменикали высказался о Стелле и Заке Брауне после титула Норриса

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали поздравил руководителя «Макларена» Андреа Стеллу и исполнительного директора команды Зака Брауна с чемпионством Ландо Норриса в сезоне-2025. Напомним, «Макларен» также досрочно завоевал Кубок конструкторов.

«Я знаю Андреа много лет и прекрасно понимаю, какой это был прессинг. Когда я его увидел, то сказал: «Просто получай удовольствие, ты это заслужил и, в конце концов, должен гордиться тем, чего добился». Жизнь, как всегда, возвращает тебе заслуженное.

Хочу также отметить Зака Брауна: три года назад «Макларен» находилась в крайне сложной ситуации на старте сезона, но он сохранил фокус, понимал потребности коллектива, привлёк ключевых людей. Сейчас «Макларен» вернулся к уровню многих предыдущих сезонов и вновь популярен у болельщиков. Всё это стало возможным благодаря видению Зака. Я искренне благодарен ему и поздравляю с этим успехом», – приводит слова Доменикали пресс-служба Формулы-1.

Материалы по теме Доменикали отреагировал на титул Норриса, высказавшись о Ферстаппене и Пиастри

В Абу-Даби сделали проекцию «Макларена» на всё здание: