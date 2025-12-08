Скидки
Алексей Попов назвал причины, по которым людям не понравился Гран-при Абу-Даби Ф-1

Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о прошедшем Гран-при Абу-Даби.

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

«Утро после бури, и буря вышла, по вашей точке зрения, на 65%… Мы могли рассчитывать на зарубу в финале, и, в принципе, она получилась. Но почему не очень, попробую объяснить. Во-первых, всё-таки у нас были очень разные тактики, причём все трое были на разной тактике — Ландо – на двух пит-стопах, а Макс и Оскар – на одном. Однако у одного длинный первый отрезок на «харде», у другого, наоборот, короткий более-менее первый отрезок на «медиуме».

Но, может быть, люди больше хотят борьбы с обгонами. И это не очень получилось. Однако главное, на мой взгляд, это то, что гонка была интереснее многих других, но мы этого не увидели. Половину всего можно было видеть в маленьком окошке или в повторах, а половину и вовсе ни там, ни там. Только если внимательно следить за трекером слева, где менялись позиции, можно было увидеть, что они менялись, а иногда – и туда-обратно. Один в зоне DRS проходит, а на следующей уже другой контратакует. Иногда – ошибка какая-то, иногда – зарубы. Люди получали штрафы, которые нам не показали, а некоторые после финиша даже добавили.

Поэтому покажи эту гонку нормально, и она наверняка бы получила больше… Второй момент, судя по опросам в каналах, большинство не болело за Ландо. То есть мы сопереживали сколько-то народу, чуть больше – Оскару и намного больше – Максу. Поэтому автоматически гонка, где Ландо стал чемпионом, она набрала меньше, даже если бы она была очень интересной, чем если бы их любимчик стал чемпионом», — сказал Попов на своём YouTube-канале.

