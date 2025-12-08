Юки Цунода поздравил Ландо Норриса с чемпионством

Пилот «Ред Булл» японец Юки Цунода подвёл итоги сезона после заключительного этапа, прошедшего с 5 по 7 декабря в Абу-Даби (ОАЭ).

«Обидно, что нам не удалось закончить год на высоте, особенно из-за разочаровывающего штрафа. Поздравляю Ландо с чемпионством и Макса — с победой», — написал Цунода в социальной сети X (ранее Twitter).

Общий зачёт Формулы-1 по итогам сезона-2025:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 423 очка.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 421.

3. Оскар Пиастри («Макларен») — 410.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 319.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 242.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 156.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 150.

8. Алекс Албон («Уильямс») — 73.

9. Карлос Сайнс («Уильямс») — 64.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 56.