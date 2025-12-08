Скидки
Джек Дуэн покинет «Альпин», чтобы сотрудничать с «Тойотой» и попасть в «Хаас» — PlanetF1

Джек Дуэн покинет «Альпин», чтобы сотрудничать с «Тойотой» и попасть в «Хаас» — PlanetF1
22-летний австралийский гонщик Джек Дуэн, бо́льшую часть сезона-2025 выполняющий функции резервного и тест-пилота команды Формулы-1 «Альпин», заинтересован в сотрудничестве с «Тойотой», сообщили в издании PlanetF1.

По данным журналистов, Джек хочет покинуть французский коллектив, чтобы затем направиться на тесты новичков в японскую Супер Формулу, поскольку там ещё есть вакантное место на новый сезон. Также заключение контракта с «Тойотой» позволит Джеку стать резервным пилотом «Хааса» в сезоне-2026 в Формуле-1, чтобы постараться стать боевым гонщиком в 2027 году. Контракт Джека с «Альпин» истекает в 2025 году, но может быть продлён на 2026-й, однако ближайшим тестам новичков в Сузуке это не должно помешать.

