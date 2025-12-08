Скидки
«Конец эры». «Ред Булл» простился с силовыми установками «Хонды»

«Конец эры». «Ред Булл» простился с силовыми установками «Хонды»
Комментарии

Команды Формулы-1 «Ред Булл» после финального этапа сезона-2025 Гран-при Абу-Даби выложила в социальных сетях пост в связи с прекращением использования силовых установок «Хонды».

Формула-1 2025. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
07 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26:07.469
2
Оскар Пиастри
McLaren
+12.594
3
Ландо Норрис
McLaren
+16.572

«Конец эры», — написали в пресс-службе австрийцев в социальной сети Х.

Фото: x.com/redbullracing

«И на шестой день мы были благословлены Honda V6 во всей её мощи. Боги скорости!!» — гласит надпись на двигателе.

С сезона-2026 «Ред Булл» будет использовать силовые установки, разработанные совместно с американским «Фордом».

Кубок конструкторов Формулы-1 по итогам сезона-2025:

1. «Макларен» — 833 очка.
2. «Мерседес» — 469.
3. «Ред Булл» — 451.
4. «Феррари» — 398.
5. «Уильямс» — 137.
6. «Рейсинг Буллз» — 92.
7. «Астон Мартин» — 89.
8. «Хаас» — 79.
9. «Кик-Заубер» — 70.
10. «Альпин» — 22.

Новости. Авто
Все новости RSS

