«Конец эры». «Ред Булл» простился с силовыми установками «Хонды»

Команды Формулы-1 «Ред Булл» после финального этапа сезона-2025 Гран-при Абу-Даби выложила в социальных сетях пост в связи с прекращением использования силовых установок «Хонды».
«Конец эры», — написали в пресс-службе австрийцев в социальной сети Х.
Фото: x.com/redbullracing
«И на шестой день мы были благословлены Honda V6 во всей её мощи. Боги скорости!!» — гласит надпись на двигателе.
С сезона-2026 «Ред Булл» будет использовать силовые установки, разработанные совместно с американским «Фордом».
Кубок конструкторов Формулы-1 по итогам сезона-2025:
1. «Макларен» — 833 очка.
2. «Мерседес» — 469.
3. «Ред Булл» — 451.
4. «Феррари» — 398.
5. «Уильямс» — 137.
6. «Рейсинг Буллз» — 92.
7. «Астон Мартин» — 89.
8. «Хаас» — 79.
9. «Кик-Заубер» — 70.
10. «Альпин» — 22.
- 8 декабря 2025
-
18:45
-
18:36
-
18:32
-
17:59
-
17:34
-
17:25
-
16:59
-
16:49
-
16:25
-
15:27
-
15:15
-
14:50
-
14:20
-
14:18
-
14:05
-
13:50
-
13:35
-
13:20
-
13:03
-
12:47
-
12:46
-
12:01
-
11:32
-
11:23
-
10:51
-
10:17
-
09:32
-
09:00
-
08:09
-
00:53
-
00:46
-
00:38
-
00:30
-
00:20
-
00:10